Україна може не отримати наступний транш допомоги, бо нардепи досі не ухвалили необхідні рішення

Міжнародний валютний фонд стурбований, чи зможе Україна продовжувати отримувати допомогу з пакету у $8,1 мільярда, бо Верховна Рада не ухвалила всі необхідні вимоги.

Про це пише Bloomberg.

Парламент має час до кінця березня, щоб ухвалити низку рішень. Йдеться про підвищення податків для бізнесу і громадян у межах нової чотирирічної кредитної програми, яку МВФ затвердив у лютому і з якої Україна вже отримала перший транш у $1,5 мільярда.

Наприклад, 10 березня Рада не підтримала законопроєкт № 14025 про оподаткування цифрових платформ, відомий як законопроєкт про «податок на OLX». Він зобовʼязав би всіх повнолітніх користувачів цифрових платформ декларувати доходи. Ідеться про OLX, Rozetka, Glovo, Airbnb, Amazon, Etsy, Uklon, Bolt, Preply, Upwork та інші сервіси.

Постійна представниця МВФ в Україні Прісцила Тоффно сказала Bloomberg, що вона стурбована. Одне джерело повідомило, що співробітники МВФ на чолі з головою місії в Україні Гевіном Греєм планують провести зустрічі з українськими законодавцями, починаючи з 18 березня.

Напруженість виникає на тлі ризику України залишитися без грошей протягом кількох місяців після того, як Угорщина та Словаччина наклали вето на кредит Європейського Союзу на €90 мільярдів. Вони аргументують це тим, що Київ не хоче відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

14 березня президент Володимир Зеленський заявив, що народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або він готовий обговорити з ними закон щодо змін до мобілізації, щоб вони могли піти на фронт.