У «Дії» почався бета-тест нової категорії в Реєстрі збитків — втрата роботи через війну

У «Дії» почався бета-тест нової категорії в Реєстрі збитків — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи».

Про це йдеться на сайті «Дії».

Протестувати послугу можуть українці, які працювали або були самозайнятими і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну. Мова про:

найманих працівників (за трудовим договором чи контрактом);

фахівців, що працювали за цивільно-правовими договорами;

самозайнятих осіб;

людей, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Для участі в тестуванні знадобляться ідентифікаційний код та електронна пошта. Частину інформації система підтягне з електронних реєстрів, а решту потрібно внести вручну. Долучитись до тестування можна за посиланням.

Реєстр збитків через агресію Росії

Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року.

Одним з інструментів цього реєстру має стати Компенсаційна комісія, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків, у жовтні її створення підтримала ПАРЄ. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.

16 грудня в Раді Європи почали формувати Комісію з компенсації Україні збитків від російської агресії.