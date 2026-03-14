«Циркони», «Іскандери», «Калібри» — росіяни за ніч запустили по Україні 68 ракет і 430 дронів. Скільки збила ППО
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Російські війська в ніч проти 14 березня випустили для атаки на Україну 68 ракет різних типів і 430 ударних дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українська ППО збила 460 повітряних цілей росіян, зокрема:
- одну з двох протикорабельних ракет «Циркон»;
- сім з 13 балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400;
- усі 25 крилатих ракет «Калібр»;
- усі 24 крилаті ракети Х-101;
- одну з чотирьох керованих авіаракет Х-59/69;
- 402 з 430 ударних дронів.
Ще шість ракет і 28 ударних дронів влучили в 11 місцях, уламки впали на семи локаціях.
Основним напрямком удару була Київщина — там загинули 4 людини, 15 постраждали. Били росіяни й по Запорізькому району— там поранені четверо людей, зокрема двоє дітей. Пошкоджений приватний будинок.
Також цієї ночі російський дрон влучив у приміський поїзд на Харківщині. Постраждали машиніст та його помічник. Пошкоджено тепловоз, який використовували через відсутність напруги в контактній мережі.
Під атакою росіян була також енергетика — на ранок є знеструмлення у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У частині регіонів діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів.