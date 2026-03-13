Трамп каже, що США не потребують допомоги з дронами від України, а Росія, можливо, допомагає Ірану

Президент США Дональд Трамп в інтерʼю Fox News Radio заявив, що США не потрібна допомога України в захисті від [іранських] дронів. За його словами, США мають найкращі дрони у світі й знають про них більше, ніж будь-хто.

Також Трамп сказав, що Росія «можливо, трохи допомагає Ірану».

«Я думаю, що він, можливо, трохи допомагає їм. Так, я так думаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?»

Коли інтервʼюер Браян Кілмпі зауважив, що США дійсно допомагають Україні, президент США сказав: «Так, ми їм теж допомагаємо. І він це каже, і Китай сказав би те саме. Знаєте, це типу: гей, вони це роблять, і ми це робимо, якщо бути відвертими».

Про те, що США попросили в України допомогу в захисті від іранських «Шахедів», президент Зеленський повідомив 5 березня. Україна відправила в регіон три команди експертів для боротьби з дронами: в ОАЕ, Катар і Саудівську Аравію. Також Україна відправила своїх експертів для захисту американських баз у Йорданії.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — приблизно 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

The Wall Street Journal повідомляв, що президент Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану, якщо той відмовиться виконувати вимоги США.