США тимчасово зняли санкції з російської нафти, яка застрягла в морі
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
Getty Images / «Бабель»
США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі.
Про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент.
Він наголосив, що рішення ухвалили, щоб сприяти стабільності на світових енергетичних ринках і утримати низькі ціни.
За словами міністра, дозвіл стосується лише нафти, яка вже перебуває в морі, і не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх доходів від енергетики за рахунок податків, що стягуються в місці видобутку.
У тексті ліцензії вказано, що йдеться про нафту, завантажену на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.
- Дозвіл дали на тлі росту ціни на нафту вище $100 за барель через напади на судна у Перській затоці та закриття ключових нафтових терміналів.
- Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву.