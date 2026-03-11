Міжнародне енергетичне агентство вивільняє 400 млн барелів нафти — щоб стримати ціни

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) ухвалило рішення вивільнити з резервів 400 мільйонів барелів нафти — щоб подолати проблеми, які спричинила війна між Ізраїлем, США та Іраном. За рішення одностайно проголосували 32 члени організації.

Про це йдеться в пресрелізі МЕА.

Агентство створили у 1974 році через нафтову кризу, спричинену війною Судного дня між Ізраїлем, Єгиптом і Сирією і подальшим нафтовим ембарго з боку арабських держав. Його члени мають 1,2 мільярда барелів у державних запасах і ще 600 мільйонів у приватних.

Раніше запаси використовували пʼять разів: у 1991, 2005 і 2011 роках, а також двічі у 2022 році — через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Нинішнє вивільнення резервів є найбільшим.

Що передувало

Після того як 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран, той відповів обстрілами американських баз у Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й ракетними ударами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети бʼють по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Водночас майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня вперше майже за чотири роки світові ціни на нафту перевищили $100 за барель. Проте вони почали падати після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем, США та Іраном майже завершена.

Також він анонсував, що США скасують санкції проти «певних країн», щоб знизити ціни на нафту. Наразі нафта марки Brent коштує приблизно $90 за барель.