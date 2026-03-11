Politico: ЄС має план для України на випадок блокування кредиту на €90 млрд. Допоможуть країни Балтії та Північної Європи

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна може отримати фінансову допомогу від окремих країн Євросоюзу, навіть якщо Угорщина та Словаччина і надалі блокуватимуть обіцяний кредит ЄС на €90 мільярдів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Лідери ЄС планують обговорити це питання на саміті у Брюсселі наступного тижня. Вони сподіваються переконати премʼєр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо схвалити кредит для України на €90 мільярдів. Ця сума повинна забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні до кінця 2027 року.

Утім, якщо Орбан і Фіцо не змінять позицію, країни Балтії та Північної Європи підготували альтернативний план. Він передбачає близько €30 мільярдів двосторонніх позик, які не потребують схвалення всіх країн ЄС.

Цієї суми має вистачити Україні на забезпечення своїх потреб протягом першої половини 2026 року.

Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Гейнен заявив, що його уряд готовий надавати Україні €3,5 мільярда щороку до 2029 року у вигляді двосторонньої підтримки.

Що передувало

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Із цієї суми €60 мільярдів планували спрямувати на зміцнення оборони та закупівлю військової техніки, а €30 мільярдів — на макрофінансову допомогу і підтримку бюджету через програму Ukraine Facility.

Але 20 лютого Угорщина заявила, що блокуватиме кредит Україні, допоки Київ не відновить транзит російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба». Українська сторона заявляє, що постачання припинилося через російські атаки, але Угорщина й Словаччина кажуть, що трубопровід не пошкоджений.

Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.