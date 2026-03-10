Bloomberg: Найбільший банк Індії не обробляє платежів за російську нафту, попри те що США зняли санкції

Новини

Державний банк Індії не бажає обробляти платежі за російську нафту навіть після того, як уряд США тимчасово звільнив Індію від санкцій за її імпорт. Причина — у найбільшому банку країни не впевнені, як довго триватиме ця поступка.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Міністерство фінансів США 5 березня видало Індії 30-денний дозвіл на закупівлю російської нафти. Рішення ухвалили через війну на Близькому Сході після кількох місяців тиску з боку Вашингтону з вимогою скоротити імпорт енергоносіїв з Росії.

Державний банк вважає, що ведення такого бізнесу може наразити його на ризики, оскільки він має значний кредитний портфель на світових ринках, а також зашкодити його репутації. Така позиція підкреслює, як короткострокове послаблення санкцій США мало сприяє відновленню фінансових каналів, що підтримують закупівлі російської сирої нафти Індією.

За словами джерел, Державний банк Індії перестав проводити будь-які операції, пов’язані з імпортом російської нафти, після того як у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох найбільших російських виробників — «Лукойлу» та «Роснафти». Але деякі банки в Індії були готові розглянути такі пропозиції наприкінці минулого року, за умови, що операції не пов’язані з компаніями із санкційного списку та відповідають вимогам санкцій.