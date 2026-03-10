Контрнаступ на Олександрівському напрямку. У Генштабі заявили про звільнення майже всієї Дніпропетровщини

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку українські військові звільнили майже всю територію Дніпропетровської області.

Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, залишилося допрацювати три невеликі населені пункти на Дніпропетровщині та ще два — зачистити. Загалом від початку операції військові звільнили вже понад 400 км² української території.

Комаренко назвав загальну ситуацію на фронті складною, але контрольованою. Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки, де росіяни зосередили основні зусилля.

«Але поступово обстановку вирівнюємо завдяки нашим активним діям. Зараз кількість атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилася внаслідок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок», — сказав Комаренко.

За словами генерала, Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки залишатимуться пріоритетними для росіян під час весняної кампанії.