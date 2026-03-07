Reuters: США і Катар ведуть переговори про покупку українських дронів-перехоплювачів. Компанія-виробник каже, що готова до експорту

Новини

США і Катар ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів, які допомогли б відбивати іранські атаки на Близькому Сході. Може йтися про перехоплювачі P1-SUN компанії SkyFall.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Українські виробники перехоплювачів заявляють, що мають можливості для великих поставок за кордон. Це відбувається на тлі запитів від США і країн Близького Сходу, спричинених війною з Іраном.

Так, представник компанії SkyFall — одного з найбільших виробників дронів, зокрема й перехоплювачів, — заявив, що виробничі потужності перевищили можливості України із закупівлі систем, тому компанія готова до експорту. Але за умови, що це не послабить обороноздатність України.

«Ми вже отримали зацікавлення та запити від наших союзників і країн Близького Сходу. Компанія готова надати будь-яку необхідну допомогу, якщо отримає зелене світло від уряду», — сказав представник SkyFall, який представився як Арес.

Він розповів, що перехоплювач компанії P1-SUN за чотири місяці бойового застосування знищив понад 1 500 «Шахедів» та ще приблизно 1 000 інших безпілотників.

Компанія оцінює, що може виробляти до 50 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць і експортувати 5—10 тисяч без шкоди для оборонних потреб України.

Іранські Shahed-136 коштують від $50 000 до $100 000 за одиницю. Натомість SkyFall позиціонує P1-SUN як економічно вигідне рішення. Для української армії вартість одного дрона становить приблизно $1 000 залежно від комплектації. На експорт, за словами Ареса, ціна може бути вищою, але це все одно буде дешевшим варіантом.

Однак представники компанії заявили, що для використання українських перехоплювачів у Перській затоці може стати на заваді брак пілотів. Україна — єдина країна, екіпажі безпілотників якої вміють застосовувати ці системи в бойових умовах.

У SkyFall є власна академія, яка пропонує тритижневий курс для пілотів-початківців, і компанія заявила, що готова направити інструкторів за кордон, якщо уряд України це дозволить. Крім того, у SkyFall є технологія дистанційного керування дронами, що теоретично дозволяє керувати ними з України під час операцій у Перській затоці.

Що передувало

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США попросили Україну допомогти в захисті від «Шахедів» на Близькому Сході. Він доручив надати необхідні засоби та відправити в регіон українських спеціалістів.

Президент зазначав, що Україна готова до обміну своїх дронів-перехоплювачів для протидії іранським «Шахедам» з партнерами з Близького Сходу на ракети для систем ППО Patriot, на які в Україні є дефіцит.