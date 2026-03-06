Новини

Ціни на пальне в Україні контролюватимуть через військові дії на Близькому Сході. Зокрема, «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною націнкою, щоб стримати зростання цін.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою. Це має сформувати орієнтир «справедливої ціни» на ринку і стримати необґрунтоване зростання вартості пального.

Крім того, уряд веде переговори з іншими операторами ринку, щоб вони не підвищували ціни без підстав. Водночас Україна працює з міжнародними партнерами над збільшенням імпорту пального.

Пріоритетним залишається забезпечення потреб сектора оборони. Разом з тим влада прагне гарантувати стабільні ціни й достатні запаси пального для аграріїв і громадського транспорту.