Нацполіція почала розслідування через викрадення інкасаторів і авто Ощадбанку в Угорщині

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Справу почали за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) і ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Вночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували по регулярному маршруту між Україною та Австрією.

«Європейська правда» з посиланням на джерело стверджувала, що Угорщина сховала викрадені авто Ощадбанку на території Антитерористичного центру. Це силова структура, яка підпорядковується МВС Угорщини. У 2025 році цей же центр депортував українського дипломата, якого запідозрили в шпигунстві.

Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках ($40 млн, €35 млн і 9 кг золота) належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України.

Згодом Національна податкова та митнаслужба Угорщини повідомила, що всіх сімох затриманих інкасаторів вислали з країни.