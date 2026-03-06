Угорщина стверджує, що вислала раніше затриманих сімох інкасаторів Ощадбанку. Україна каже інше

Новини

Сімох інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, вислали з країни.

Про це пише Index з посиланням на Національну податкову та митну службу Угорщини.

У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Оновлено о 15:20. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив журналістам, що реальних кроків для звільнення інкасаторів Ощадбанку Угорщина поки не робила.

«Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила. Продовжуємо вимагати їхнього негайного звільнення та доступу консулів», — зазначив він.

Тихий додав, що посол України та консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що «виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом».

Тим часом Ощадбанк каже, що не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання. Банк також не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супровідного персоналу, які здійснювали традиційний рейс.

«З початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня. Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті», — наголосили там.

У банку зазначили, що всі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в Ощадбанку: від 3—4 років до 17—21 року.

«Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України. Загальний обсяг коштів Ощадбанку, доля яких наразі невідома, становить $40 млн, €35 млн, 9 кг золота», — зазначили там.