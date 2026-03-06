СБУ вдарила по авіаремонтному заводу та комплексах «Панцир-С2» у Криму, повідомляють джерела «Бабеля»
Автор:
- Ольга Березюк
Дата:
-
Дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ в ніч на 6 березня вдарили по авіаремонтному заводу та комплексах «Панцир-С2» в Криму.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в спецслужбі.
Дрони спецслужби влучили у виробничі цехи Євпаторійського авіаремонтного заводу та позиції військової техніки біля аеродрому «Джанкой» (село Пушкіне).
Попередньо, під час атаки дрони поцілили по:
- двох комплексах «Панцир-С2»;
- дрону «Мохаджер-6» на льотному полі;
- зенітній установці ЗУ-23 на вантажівці;
- двох паливозаправниках;
- наземній станції управління БпЛА «Форпост».
«Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку Росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники й техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
- ГУР 6 березня повідомив про успішну операцію в Криму, яку провели ще в лютому. Військові атакували катери та кораблі армії РФ.