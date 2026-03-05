Reuters: Українські пілоти майже місяць відбивали російські атаки без потрібних американських ракет для F-16

Новини

Українські військові з кінця листопада до середини грудня 2025 року не отримували від західних союзників достатньої кількості ракет для винищувачів F-16, якими збивають російські дрони та ракети.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми словами, Україна мала лише кілька американських ракет AIM-9 Sidewinder класу «повітря — повітря» для всієї своєї ескадрильї F-16, коли поставки раптом припинилися. Це сталося саме в той час, коли Росія готувала масштабні повітряні атаки взимку, через що українці залишилися без світла, води та тепла.

Україні майже місяць не було чого ставити на свої літаки. Попри це пілоти F-16 все одно виконували денні вильоти та збивали цілі роторними гарматами. Нічні вильоти були значно небезпечнішими, адже саме вночі відбувалася більшість російських масованих атак.

Пілоти також намагалися використовувати ракети, які не спрацювали під час попередніх місій, сподіваючись, що вони спрацюють після технічного огляду. У деяких випадках їм це вдавалося.

Дефіцит ракет покрили вже у грудні, коли Україна отримала від партнерів ракети класу «повітря — повітря» AIM-9. Джерела Reuters відмовилися назвати країну або країни, які здійснили поставку.

Журналісти не змогли встановити причини дефіциту ракет, а також те, чи були затримки пов’язані зі зволіканням США чи Європи. Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що іноземні партнери України повідомили Києву, що в них немає доступних запасів. Які саме партнери — джерело не уточнило.