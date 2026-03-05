Іспанія відправляє свій військовий корабель до Кіпру після атаки іранських дронів

Новини

Іспанія відправляє свій найсучасніший фрегат Cristobal Colon до Кіпру після атаки іранських дронів на британську авіабазу.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає The Gurdian.

Фрегат приєднається до французького авіаносця Charles de Gaulle та кораблів грецького флоту, щоб забезпечити охорону та повітряну оборону, а також підтримати евакуацію цивільних у разі потреби.

Вночі проти 2 березня британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував іранський «шахед», який запустили зі столиці Лівану — Бейруту. Унаслідок удару постраждалих не було, але база зазнала «незначних пошкоджень», писало The Gurdian.

Напередодні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна погодилася на прохання США дозволити використання британських військових баз для ударів по іранських ракетах, розміщених на складах або пускових установках.

Водночас Іспанія не погодилася на ці умови, коли її попросили США. У відповідь президент Дональд Трамп наказав «припинити всі відносини» з Іспанією. А прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна засуджує дії США та Ізраїлю.