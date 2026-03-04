The Gurdian: Британія не виключає можливості приєднатися до ударів по іранських ракетних об’єктах

Новини

Британія не виключає можливості участі в майбутніх ударах по іранських об’єктах. Зокрема, йдеться про удари по іранських пускових установках для балістичних ракет.

Про це пише The Gurdian з посиланням на джерела.

Водночас співрозмовники кажуть, що про участь Великої Британії в ударах немає остаточного рішення. «Я б нічого не виключав, тому що ми просто не знаємо, що відбуватиметься», — сказало одне з джерел.

При цьому спершу Британія не брала участі в бомбардувальній кампанії США та Ізраїлю під час вбивства верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, але 2 березня прем’єр Кір Стармер дозволив часткову участь – зокрема, використання британських баз для ударів по іранських ракетних об’єктах.

Тим часом королівський есмінець HMS Dragon, який обіцяв відправити прем’єр Стармер для захисту баз у регіоні, ще проходить підготовку і не вийде з Портсмуту щонайменше до кінця наступного тижня.

Війна на Близькому Сході

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник вдарив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію. Майже зупинився рух суден через Ормузьку протоку — ключовий маршрут, яким проходить майже 20% світового експорту нафти й газу. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.