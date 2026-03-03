Ізраїль заявив про ліквідацію командира іранських сил «Кудс», відповідального за Ліван

Новини

Getty Images / «Бабель»

Ізраїль заявив, що його військові ліквідували в Тегерані тимчасового командувача ліванського корпусу іранських сил «Кудс» Дауда Алі Заде.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними ізраїльських військових, удару завдали 3 березня в Тегерані. Алі Заде очолив ліванський підрозділ сил «Кудс» після того, як попередній командувач Хоссейн Махдаві загинув під час попередніх ізраїльських атак.

У ЦАХАЛ заявили, що Алі Заде був одним з найвищих іранських командирів, який відповідав за операції, повʼязані з Ліваном. Він також керував корпусом стратегічних озброєнь у силах «Кудс» і займався поставками зброї союзним угрупованням.

Ізраїльські військові стверджують, що Алі Заде підтримував діяльність угруповання «Хезболла» та сприяв атакам проти Ізраїлю. Ліванський корпус сил «Кудс» вважають ключовою ланкою зв’язку між іранським Корпусом вартових ісламської революції і керівництвом «Хезболли».

Президент США Дональд Трамп теж заявляв, що нові удари спрямовані проти іранських керівників. За оцінками Білого дому, станом на 1 березня під час операції «Епічна лють» загинули 48 представників іранського керівництва.