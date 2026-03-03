Трамп каже, що в США стільки зброї, що війну можна вести «вічно». Напередодні медіа писали про протилежне

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що в США практично необмежений запас найкращої у світі зброї і з ним війну можна вести «вічно».

Медіа писали протилежне. Напередодні The Wall Street Journal писав, що США поспішають закінчити війну з Іраном, доки не почалися проблеми з кількістю боєприпасів. А Bloomberg з посиланням на джерела повідомляли, що ОАЕ і Катар лобіюють союзників допомогти переконати Трампа завершити війну якомога скоріше. Якщо бойові дії продовжаться з такою з інтенсивністю, то ППО Катару вистачить на чотири дні.

Трамп також звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той віддав Зеленському сотні мільярдів доларів і багато безкоштовної високоякісної зброї, але заявив, що відновив армію під час своєї каденції і продовжує це робити.

Зеленського ж він назвав Фінеасом Барнумом — американським шоуменом XIX століття, організатором одного з найвідомиших бродячих цирків, який, за словами Трампа, міг продати все що завгодно.

Війна на Близькому Сході

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї і близько 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони і ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник вдарив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.

Майже зупинився рух суден через Ормузьку протоку — ключовий маршрут, яким проходить близько 20% світового експорту нафти й газу. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.