Трамп каже, що операція США проти Ірану випереджає графік. Планувалося 4—5 тижнів, але може затягнутися

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція «Епічна лють» проти Ірану значно випереджає заплановані графіки і триватиме ще стільки, скільки потрібно.

Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні 2 березня.

За його словами, спочатку він прогнозував операцію на чотири чи пʼять тижнів, але зараз у США «є можливості продовжувати її набагато довше».

Трамп зазначив, що операція «значно випереджає графіки», адже на ліквідацію військового командування Ірану планували чотири тижні, а на практиці все відбулося «приблизно за годину».

Також президент США зазначив, що операція проти Ірану була необхідна, оскільки Тегеран проігнорував попередження США про неприпустимість спроб відбудови ядерних обʼєктів, знищених під час операції «Опівнічний молот», в іншому місці.

Трамп каже, що нинішня операція проти Ірану — це «останній і найкращий шанс» для США усунути загрози, які виходять «від цього хворого та зловісного режиму».

Президент США знову наголосив, що цілями США в Ірані є знищення його ракетного потенціалу (бо це становить загрозу для США), військово-морського флоту (каже, що вже знищили 10 іранських кораблів) і те, щоб Тегеран ніколи не отримав ядерну зброю.

Перед цим у коментарі New York Post Трамп сказав, що не виключає можливості введення військ США в Іран, «якщо це знадобиться».

Війна на Близькому Сході

В останній місяць президент США Дональд Трамп регулярно погрожував Ірану атакою через те, що країни зайшли в глухий кут у питанні ядерної угоди. Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони і ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Того ж вечора стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю. Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про підготовку «найпотужнішої наступальної операції» у відповідь.

Президент США Дональд Трамп порадив Ірану не атакувати у відповідь і попередив: у разі атаки США «завдадуть удару силою, якої ще ніколи не бачили».

Згодом Трамп заявив, що перед початком операції проти Ірану 28 лютого США визначили, хто міг би перейняти владу в країні. Проте ці кандидати загинули під час першої ж атаки.