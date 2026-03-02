Угорщина викликала посла України через мобілізацію двох мешканців Закарпаття з угорським громадянством

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що викликав посла України в Будапешті через нібито насильницьку мобілізацію двох жителів Закарпаття з угорським громадянством.

Його заяву передає Magyar Nemzet.

Сіярто назвав мобілізацію в Україні «відкритим полюванням на людей». За його словами, від цього постраждали двоє угорських громадян.

Одного з них нібито забрали в місті Берегове «жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси», попри те що чоловік мав звільнення від призову. Інший чоловік, за словами Сіярто, мав психічне захворювання і після мобілізації зник безвісти.

Українського посла викликали до МЗС Угорщини, щоб висловити протест проти «насильницьких призовів».

«В Україні триває абсолютно безнадійна та безглузда війна, і Брюссель без рахунків вливає в неї гроші, і вони хочуть взяти ще більше грошей у народу Європи, щоб продовжувати цю безглузду та безнадійну війну, яка щодня приносить лише більше смертей, більше страждань та більше полювань на людей», — сказав Сіярто.