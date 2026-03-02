Новини

Уряд призначив нову наглядову раду «Нафтогазу». Хто увійшов

Олександр Булін
Гонтар Володимир / УНІАН

Кабінет міністрів України призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогаз Україна». Це зробили на основі подання номінаційного комітету.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Наглядова рада складається із шести членів: чотирьох незалежних і двох представників держави.

Незалежні члени:

Представники держави в наглядовій раді:

Також премʼєрка заявила, що уряд завершує оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — «Центренерго», «Українськихх розподільних мереж», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Оператора ГТС України» та інших. Цей аудит і оновлення розпочали в листопаді — поштовхом стало розслідування корупції в «Енергоатомі». На початку грудня Володимир Зеленський анонсував масове перезавантаження наглядових рад енергетичних компаній. 3 грудня більшість їхніх членів склали повноваження.