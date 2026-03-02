Уряд призначив нову наглядову раду «Нафтогазу». Хто увійшов
Олександр Булін
Гонтар Володимир / УНІАН
Кабінет міністрів України призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогаз Україна». Це зробили на основі подання номінаційного комітету.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Наглядова рада складається із шести членів: чотирьох незалежних і двох представників держави.
Незалежні члени:
- Роберт Шлешинський (Польща) — експерт із корпоративного управління та енергетики.
- Ерік Расмуссен (Данія) — експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в Європейському банку реконструкції та розвитку. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема «Нафтогазу».
- Данкан Найтінгейл (Канада) — фахівець з операційного управління видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду «Укрнафти», зокрема, впроваджував практики Організації економічного співробітництва та розвитку.
- Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) — обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради «Нафтогаз» забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.
Представники держави в наглядовій раді:
- Анна Артеменко — заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
- Костянтин Мар’євич — державний секретар Кабінету міністрів України (переобраний в раду).
Також премʼєрка заявила, що уряд завершує оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — «Центренерго», «Українськихх розподільних мереж», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Оператора ГТС України» та інших. Цей аудит і оновлення розпочали в листопаді — поштовхом стало розслідування корупції в «Енергоатомі». На початку грудня Володимир Зеленський анонсував масове перезавантаження наглядових рад енергетичних компаній. 3 грудня більшість їхніх членів склали повноваження.