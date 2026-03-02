Ціни на нафту, газ і дорогоцінні метали підскочили через війну між Іраном, Ізраїлем і США

Новини

Getty Images / «Бабель»

Ціни на нафту, газ і дорогоцінні метали підскочили через конфлікт між Іраном, Ізраїлем і США.

Як пише Bloomberg, ціна на нафту Brent підскочила на 13% — до понад $82 за барель, а ринки нафти зараз готуються до перебоїв з перевезенням через Ормузьку протоку. Все тому, що рух танкерів через протоку фактично зупинився минулими вихідними на тлі взаємних атак Ірану, Ізраїлю та США.

Близько пʼятої частини світового обсягу нафти та скрапленого природного газу щодня переправляють через цю протоку. Хоча офіційно її не перекривали, судновласники здебільшого припинили плавання там.

З цієї ж причини в Європі ф’ючерси на газ зросли до 25% — це найбільше зростання із серпня 2023 року. Аналітики прогнозують: якщо транспорутвання газу черех Ормузьку протоку буде призупинене весь місяць, то ціни на газ зростуть більше як вдвічі.

Підскочили також ціцни на золото і срібло. Спотова ціна золота піднялась на 2,7% — до $5 400 за унцію, срібло зросло на 2,4% — до $96 за унцію, платина додала 1,7%, паладій — понад 3,1%.

Війна на Близькому Сході

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї. Він загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю вранці 28 лютого.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони і ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, в аеропортах Дубая та Абу-Дабі (ОАЕ) через іранські атаки загинула одна людина, 11 постраждали.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь.

Іранський дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі. BBC пише, що ніхто не постраждав, є лише незначні пошкодження. Напередодні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляв, що Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру. Гілі казав, що вони не були націлені безпосередньо на британські бази, але це показує, наскільки «невибірковою» є іранська відповідь.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні заявив, що США можуть використовувати британські бази в регіоні для ударів по складах ракет і пускових установках Ірану. Британія не атакуватиме Іран, проте перехоплюватиме його повітряні цілі, а також залучить експертів з України і своїх власних, щоб допомогти державам Перської затоки збивати іранські дрони.