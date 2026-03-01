У Пакистані загинули 23 демонстранти — вони протестували проти атак на Іран

Новини

У Пакистані 1 березня загинули щонайменше 23 демонстранти, що протестували проти військової кампанії США й Ізраїлю проти Ірану.

Про це пише Reuters.

Десять людей загинули в портовому місті Карачі, де охоронці консульстава США відкрили вогонь по демонстрантах, які прорвали зовнішню стіну установи.

У північному місті Скарду натопвп підпалив офіс ООН. Урядовець і співробітник розвідки анонімно повідомили Reuters, що там загинули 11 демонстрантів.

Ще двоє людей загинули в столиці Ісламабаді, а майже десятеро дістали поранень, розповіли журналістам два чиновники. Поліція застосувала сльозогінний газ і бойові патрони, коли тисячі протестувальників намагалися пройти до дипломатичного району, відомого як «Червона зона». Всі підʼїзні дороги до нього перекрили силовики.

Війна на Близькому Сході

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї. Він загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю вранці 28 лютого.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони і ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, в аеропортах Дубая та Абу-Дабі (ОАЕ) через іранські атаки загинула одна людина, 11 постраждали.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Гілі каже, що вони не були націлені безпосередньо на британські бази, але це показує, наскільки «невибірковою» є іранська відповідь.

Ввечері 1 березня президент США Дональд Трамп повідомив виданню The Atlantic, що іранці «хочуть говорити» і він погодився. Він не уточнив, коли відбудеться розмова, проте зазначив, що деяких з іранців, які в минулі рази вели перемовини зі США, вже немає серед живих.