У Пакистані протестувальники штурмували консульство США після смерті Хаменеї — є загиблі

Новини

Вранці 1 лютого у Пакистані прихильники вбитого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї намагалися проникнути до будівлі консульства США у місті Карачі.

Про це повідомляє Associated Press.

Під будівлею консульства зібралося близько 500 людей. Вони скандували гасла у відповідь на вбивство Хаменеї.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ та кийки, щоб розігнати натовп. За даними правоохоронців, у сутичках загинули щонайменше шестеро людей, є постраждалі.

Цього ж дня сотні протестувальників намагалися прорватися до «зеленої зони» в столиці Іраку Багдаді, де розташоване посольство США, передає The Times of Israel. Протестувальники тримали прапори проіранських збройних угруповань і жбурляли каміння у співробітників сил безпеки, а ті відповіли сльозогінним газом.

AFP

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

В останній місяць президент США Дональд Трамп регулярно погрожував Ірану атакою через те, що країни зайшли в глухий кут у питанні ядерної угоди. Армія Ізраїлю вранці 28 лютого атакувала Іран. Згодом стало відомо, що це спільна операція зі США.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що під час авіаударів по Ірану загинули щонайменше сім іранських високопосадовців. Серед них — очільник Міноборони країни Азіз Насірзаде та командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммад Пакпур.

Увечері стало відомо про смерть і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї — він загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю вранці 28 лютого. Після цього КВІР оголосив про підготовку «найпотужнішої наступальної операції» у відповідь.