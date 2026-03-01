Politico: США вперше використали українську тактику застосування дронів під час атаки на Іран

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У межах операції «Епічна лють» проти іранських цілей 28 лютого американські військові вперше використали українську тактику застосування дронів.

Про це пише Politico.

Центральне командування США повідомляло, що під час ударів по Ірану застосувало високоточні боєприпаси, запущені з повітря, суші та моря, а також вперше в бойових умовах використало «дешеві ударні дрони одноразового використання».

Politico зазначає, що цю тактику вперше почала застосовувати Україна під час відбиття вторгнення Росії у 2022 році.

Використання безпілотників допомогло Україні переломити хід подій на фронті, попри меншу вогневу міць і кількість військових. Згодом цей досвід перейняла РФ, і це призвело до трансформації сучасної військової тактики, пише медіа.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

В останній місяць президент США Дональд Трамп регулярно погрожував Ірану атакою через те, що країни зайшли в глухий кут у питанні ядерної угоди. Армія Ізраїлю вранці 28 лютого атакувала Іран. Згодом стало відомо, що це спільна операція зі США.

Ізраїль називає її «Рик лева», США — «Епічна лють». Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу каже, що мета операції — «усунути екзистенційну загрозу», яку становить Іран.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що під час авіаударів по Ірану загинули щонайменше сім іранських високопосадовців. Серед них — очільник Міноборони країни Азіз Насірзаде та командувач КВІР Мохаммад Пакпур.

Ввечері стало відомо про смерть і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї — він загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю вранці 28 лютого. Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про підготовку «найпотужнішої наступальної операції» у відповідь.