Харківʼянка, яка заманила поліцейських на місце теракту у Львові, отримала підозру

Новини

СБУ та поліція повідомили про підозру 18-річній харків’янці, яка заманила поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, дівчина перебувала в Харкові, коли за завданням куратора з РФ подзвонила на 112 і повідомила, що побачила двох невідомих, які проникли в продовольчий магазин у Львові. Коли на виклик прибув патруль, росіяни дистанційно підірвали закладену поблизу саморобну вибухівку. Після прибуття другого патруля стався ще один вибух.

Слідчі встановили, що підозрювана шукала легкого заробітку в телеграм-каналах і погодилася на фейковий виклик за $100.

Їй інкримінують завідомо неправдиве повідомлення про злочин, максимальне покарання — 5 років вʼязниці.

Теракт у Львові

22 лютого близько 00:30 поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину у Львові. Після прибуття екіпажу патрульної поліції на місці події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Під час теракту постраждали 25 людей і загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Підозрювану у скоєнні теракту знайшли вдень, нею виявилась 33-річна мешканка Рівненщини. За даними слідства, за вказівкою куратора з РФ жінка виготовила саморобні вибухівки та встановила їх у сміттєві баки.

23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту. Їй інкримінують вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також незаконне поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що виконавців теракту завербували через Telegram. За даними розвідки, росіяни збираються й надалі робити «такі фактично напади на українців».