Bloomberg: Піся виборів в Угорщині ЄС представить план відмови від російської нафти

Facebook / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Європейський Союз 15 квітня представить пропозицію RePowerEu щодо заборони імпорту російської нафти. Це відбудеться лише за три дні після виборів Угорщині — одній з двох держав ЄС, які досі залежать від російських поставок. Наразі там лідирує опозиційна партія «Тиса».

Про це пише Bloomberg з посиланням на документ з яким ознайомилися журналісти.

Пропозиція зʼявилася ще у травні 2022 року. Це план Єврокомісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У грудні 2027 року Європейський Союз узгодив план остаточно відмовитись від російського газу до 2027 року. А 26 січня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила таке рішення. Документ також передбачає контроль за постачаннями й пошук альтернативних джерел енергії.

Минулого року ЄС отримував лише 3% імпорту нафти з Росії, яка йде до двох країн — Угорщини та Словаччини. Вони виступають проти заборони, а угорські урядовці заявляють, що блокуватимуть 20-й пакет санкцій проти Росії, доки не відновиться потік нафти трубопроводом «Дружба», що перестав функціонувати через російські удари.

Деталі заборони на нафту ще не відомі, але заборону на газ розробили таким чином, щоб не вимагати одностайності серед держав-членів ЄС. Комісія раніше заявляла, що поетапне припинення має відбутися не пізніше кінця 2027 року.