У Миколаєві стався вибух на непрацюючій заправці — постраждали семеро поліціянтів

Новини

Увечері 23 лютого в Миколаєві на території закинутої автозаправки стався вибух. Внаслідок цього постраждали семеро працівників Управління патрульної поліції.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

За його словами, о 18:10 поліціянти приїхали на перезмінку та припаркували свої авто на території непрацюючої АЗС. Саме тоді пролунав вибух.

Наразі двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.

«Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни», — підкреслив Вигівський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі перевіряється версія про терористичний акт. Обставини інциденту зʼясовують.

Теракт у Львові

22 лютого близько 00:30 поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину у Львові. Після прибуття екіпажу патрульної поліції на місці події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Під час теракту постраждали 25 людей і загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Підозрювану у скоєнні теракту знайшли вдень, нею виявилась 33-річна мешканка Рівненщини, яка працювала на спецслужби РФ. За даними слідства, за вказівкою російського куратора жінка виготовила саморобні вибухівки та встановила їх у сміттєві баки.

23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту. Їй інкримінують вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також незаконне поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що виконавців теракту завербували через Telegram. За даними розвідки, росіяни збираються й надалі робити «такі фактично напади на українців».