Україна вперше імпортувала скраплений газ від США через термінал у Німеччині

Новини

Група «Нафтогаз України» у партнерстві з TotalEnergies здійснила першу поставку американського скрапленого природного газу (СПГ) через термінал у Німеччині.

Про це 23 лютого повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Постачання СПГ від США організували через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.

Після регазифікації в Німеччині «Нафтогаз» доставить газ через Польщу до України.

«Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку», — наголосив Корецький.