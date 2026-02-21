Дональд Трамп вирішив підвищити глобальні мита з 10% до 15%

Новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що підвищує глобальні тарифи для країн до 15%.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Як президент Сполучених Штатів Америки я негайно підвищую 10-відсотковий світовий тариф для країн, багато з яких десятиліттями «обдирали» США без жодних наслідків (поки не з’явився я!), до максимально дозволеного та юридично перевіреного рівня — 15%», — написав він.

За його словами, протягом найближчих кількох місяців його адміністрація визначить і запровадить нові юридично допустимі мита.

Про таке рішення він заявив незабаром після того, як Верховний суд США визнав незаконними мита, які Трамп ввів на основі закону про надзвичайні повноваження.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.