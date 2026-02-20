Трамп оголосив про тариф у 10% на весь імпорт, попри заборону суду

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про запровадження додаткового мита у 10% на весь імпорт. Таким чином, він проігнорував рішення Верховного суду США, який визнав попередні мита незаконними.

Про це повідомляє BBC.

За словами Трампа, суд нібито ухвалює рішення «під впливом іноземних інтересів» і фактично позбавляє президента можливості стягувати мита з інших країн. Водночас, як стверджує глава Білого дому, чинне законодавство дозволяє йому навіть повністю припиняти торгівлю або запроваджувати ембарго.

Трамп заявив, що нові мита введе на підставі розділу 122 Торговельного закону США 1974 року. Саме цей механізм, за його словами, дозволяє встановити глобальний тариф у 10% без порушення закону.

Напередодні Верховний суд США дійшов висновку, що президент перевищив свої повноваження, коли запровадив масштабні мита проти низки країн. Суд зазначив, що надзвичайні повноваження, на які посилався Трамп, не відповідають вимогам федерального законодавства.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.