Російського морпіха засудили до довічного за розстріл українських військовополонених у Курській області РФ

Шевченківський райсуд Києва визнав російського військового винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Засуджений — стрілець 40 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Збройних сил РФ. Як уточнює «Суспільне», це 53-річний Володимир Іванов.

У січні 2025 року під час боїв у Курській області він разом з іншими військовими облаштував засідку біля позицій українських підрозділів.

Двоє українських бійців здалися в полон — склали зброю і підняли руки над головою. Попри це російський солдат вистрілив у них. Обидва військовополонені загинули.

Суд встановив, що жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу й міг відмовитися його виконувати.

Російського морпіха визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни та груповому жорстокому поводженні з військовополоненими, що призвело до їхньої загибелі (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ). Його засудили до довічного позбавлення волі.

За даними «Суспільного», загиблими є українські військові 241 окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ. Колишня дружина одного з них вимагала виплати 100 мільйонів гривень на користь її та 14-річного сина загиблого.

Суд вирішив задовольнити позов частково — Іванов солідарно з урядом РФ має виплатити 50 мільйонів гривень на користь малолітнього сина загиблого українського військового.