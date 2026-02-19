Розслідування: Українська модель підшуковувала дівчат для сексуального злочинця Епштейна
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Українська модель підшуковувала дівчат для сексуального злочинця Джеффрі Епштейна молодих дівчат. У відповідь бізнесмен оплачував її навчання у США.
Це зʼясували журналісти «Слідства.Інфо», аналізуючи «файли Епштейна».
За даними розслідування, з 2015 до 2019 року Настя Н. підшуковувала для Епштейна молодих дівчат. За це бізнесмен оплачував її навчання у США, , авіаквитки до Києва і назад та візити до салонів краси в Нью-Йорку, а також купив ноутбук.
Журналісти зазначають, що Настя Н. надсилала Епштейну фото та відео кандидаток для ролі «асистенток», деякі з яких потім потрапляли на приватний острів Епштейна, де, за свідченнями жертв, їх ґвалтували.
В одному з листів Епштейн прямо просив Настю Н. знайти «розумну, готову подорожувати» асистентку віком 22–25 років. Настя відповідала, що підшукає відповідних кандидаток і надсилала їхні фото й описи.
Також Епштейн регулярно вносив Настю Н. до свого розкладу, що підтверджує їхній тривалий контакт. З листування випливає, що бізнесмен обіцяв передати Насті Н. $10 тисяч.
Сама Настя Н. після появи матеріалів закрила акаунт в Instagram і від коментарів відмовилася. Її мати повідомила журналістам, що донька «осторонь цих подій».
- У січні 2026 року Міністерство юстиції США оприлюднило три мільйони «файлів Епштейна» — листів, фото і документів, що описують діяльність бізнесмена. Сексуальний злочинець та фінансист Джеффрі Епштейн був засуджений у США за сексуальні злочини, а у 2019 році скоїв самогубство в тюремній камері.
- У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.