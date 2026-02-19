«Закон має взяти гору». Король Британії Чарльз III прокоментував затримання свого брата — колишнього принца Ендрю

Новини

Getty Images/Max Mumby

Король Великої Британії Чарльз III заявив, що буде співпрацювати з поліцією під час розслідування справи проти його брата, колишнього принца Ендрю.

Його заяву передає ВВС.

Король наголосив, що відповідні органи мають провести процес розслідування «повний, справедливий і належний».

«Дозвольте мені чітко заявити: закон має взяти гору», — підкреслив британський король.

Він також додав, що у цьому він готовий надати «всебічну підтримку та співпрацю».

Чарльз III також розповів, що дізнався сьогодні про затримання брата за підозрою у зловживанні службовим становищем з «глибоким занепокоєнням».

Поліція підозрює колишнього принца Ендрю у тому, що той поділився конфіденційною інформацією з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, коли був торговим посланцем Британії.

Справа Джеффрі Епштейна та роль принца Ендрю

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

Одна з жертв Епштейна Вірджинія Джуффре стверджувала, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом, також вона стикалася з сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Сам принц категорично заперечує звинувачення. У квітні 2025 року Джуффре скоїла самогубство.

Звинувачення проти Ендрю призвели до того, що в жовтні король позбавив його титулів і виселив з маєтку у Віндзорі.

30 січня Мінʼюст США опублікував нову серію документів у справі Епштейна. У них опинилися електронні листи, які свідчать про те, що брат британського короля Чарльза III підтримував регулярний контакт з Епштейном протягом щонайменше двох років після того, як того визнали винним у сексуальних злочинах проти дітей.

У документах також є фотографії, на яких видно, як Ендрю схиляється і торкається талії невідомої жінки, що лежить на підлозі. Також в електронних листах Джеффрі Епштейн запрошує Ендрю повечеряти з росіянкою. Фінансист називав її «розумною, красивою і надійною», і зазначав, що вона вже має контакт принца.