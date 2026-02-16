Суд зняв арешт із частини майна сім’ї нардепки Юлії Тимошенко

Новини

Facebook / Юлія Тимошенко

Апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенків.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Суд постановив арештувати вкладний рахунок Юлії Тимошенко. Однак відмовив в арешті половини рухомого майна (3 авто), двох гаражів, які належать її чоловіку Олександру Тимошенку. Суд також скасував арешт $6,3 тисячі.

Тимошенко на суді заявила, що не порушувала жодного закону, а також повідомила про звернення до ЄСПЛ щодо незаконних обшуків. І вже вкотре згадала про «повернення до сталінських часів».

Справа Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Як згодом зʼясувалось, ішлося про голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Тимошенко підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропонування хабаря службовій особі. Це карається позбавленням волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати. Також слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері Signal, там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, але й кадрових рішень парламенту.