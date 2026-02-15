Reuters: США готуються до тривалої багатотижневої операції проти Ірану

Новини

Американські військові готуються до можливих тривалих, кількатижневих операцій проти Ірану, якщо президент США Дональд Трамп віддасть наказ про напад.

Про це Reuters повідомили джерела.

Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер проведуть переговори з Іраном 17 лютого у Женеві, а представники Оману виступлять посередниками. Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що хоча Трамп віддає перевагу угоді з Тегераном, «це дуже важко зробити».

Тим часом Трамп зосередив військові сили в регіоні, що викликає побоювання щодо нових військових дій. Американські чиновники заявили, що Пентагон відправляє ще один авіаносець на Близький Схід, а також перекидає тисячі додаткових військових разом із винищувачами, есмінцями з керованими ракетами та іншими засобами, здатними як здійснювати атаки, так і оборонятися від них.

Як зазначає Reuters, Трамп давно висловлює скепсис щодо введення сухопутних військ в Іран. Типи американської військової сили, зосереджені наразі на Близькому Сході, свідчать про варіанти ударів переважно з повітря та з моря.

На прохання прокоментувати підготовку до потенційно тривалої військової операції США речниця Білого дому Анна Келлі заявила: «Президент Трамп розглядає всі варіанти щодо Ірану».

Що передувало

Напруження між Іраном та США посилилось через відсутність успіхів у переговорах про ядерну угоду. Через це Штати стягують на Близький Схід додаткове озброєння, а медіа з посиланням на джерела пишуть, що США розглядають варіанти атакувати Іран, щоб посилити тиск.

1 лютого Трамп заявив, що Іран веде «серйозні переговори» зі США про свою ядерну програму, і натякнув на «задовільну» угоду, яка дозволить уникнути військових дій. За словами Трампа, за результатами переговорів він вирішить, як вчинити з Іраном.

В Ірані 15 лютого заявили, що готові розглянути компроміси для досягнення ядерної угоди зі США, якщо американці готові обговорити скасування санкцій.