«У росіян зараз приблизно 7 тисяч українських військовополонених, у України — понад 4 тисячі російських». Головне з пресконференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів прескоференцію на полях Мюнхенської безпекової конференції. Темами стал перебіг переговорів, гарантії безпеки від західних партнерів та обміни полоненими.

Переговори зі США, РФ і гарантії безпеки

Сьогодні ввечері Зеленський зустрінеться з Державним секретарем США Марко Рубіо, а потім матиме дзвінок з переговірниками від США: Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Росіяни несподівано змінили лідера своєї переговірної команди (на помічника Путіна Володимира Мединського) — Зеленський думає, що так вони хочуть відкласти ухвалення рішення. Важливо спільно з американцями не допустити цього.

Американці відверто кажуть, що якщо Україна виведе війська з Донбасу якомога швидше, то тоді мир прийде якомога швидше — бо це гарантії з боку Росії. Позиція України — якщо дати Путіну можливість відчути цю перемогу, ми не знаємо, що він зробить надалі.

Сьогодні під час зустрічі з американськими сенаторами українська команда заявила, що Україна хоче мати гарантії довші, ніж 15 років, які пропонують зараз, — на 20+, 30+ років, на що будуть готові американці. Це потрібно для іноземного бізнесу та інвестицій.

Україна буде обговороювати питання енергетивного перемирʼя, але поки не можна говорити про це публічно.

Обміни військовополоненими

У росіян зараз приблизно 7 тисяч українських військовополонених, у України — понад 4 тисячі російських. Україна готова до обміну всі на всіх і до інших форматів обмінів: тисяча на тисячу, сто на сто тощо.

Ракети «Фламінго»

Ракет «Фламінго» у нас небагато. Але ми отримали результати — кілька днів тому вдарили по місцю базування «Орєшніка». Зараз важливо збільшити кількість: одну велику виробничу лінію знищили росіяни — її вже релокували.

Співпраця з європейськими партнерами

Українців дуже багато в Польщі і Німеччині. І європейські країни будуть підіймати питання, чи можуть вони дозволити собі фінансово підтримувати їх — ми маємо бути в діалозі з нашими партнерами.

Питання про німецькі далекобійні ракети TAURUS не закрите, але рішення поки немає. «Я обираю те, що ми можемо отримати зараз».

Щодо ініціативи PURL: є 3—5 країн, які сплачують за всіх. Вони брали участь вже три рази, а деякі інші — лише один. Вони просять допомогти їм, адже не можуть платити за всіх.