Президентка МОК прокоментувала дискваліфікацію скелетоніста Гераскевича з Олімпійських ігор за шолом

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор.

Про це повідомляє Reuters.

Президентка заявила, що шкодує через ситуацію і хотіла, щоб спортсмен зміг виступити. Також Ковентрі наголосила, що не має зауважень до самого послання Гераскевича. За її словами, це «потужний меседж пам’яті».

Вона також розповіла, що особисто хотіла поговорити зі спортсменом і знайти рішення, але цього зробити не вдалося. За її словами, комітет має зберігати середовище, яке «буде безпечним для всіх», а чинні вимоги не дозволяють публічних меседжів.

Владислав Гераскевич записав відеозвернення, у якому подякував українцям за підтримку.

На ситуацію також відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що МОК «заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію». За його словами, комітет залякував, проявляв неповагу та навіть повчав українців, як їм слід мовчати про «один зі 130 конфліктів у світі».

Представник МОК Марк Адамс, коментуючи дискваліфікацію, зазначив, що «у світі триває понад 130 конфліктів, якими б трагічними вони не були, змагання не можуть ставати майданчиком для демонстрації кожного з них».

Чому Гераскевича дискваліфікували

Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду в «шоломі памʼяті» із зображенням українських спортсменів, які загинули через російську агресію. Жюрі вирішило, що це порушує правило 50 статуту МОК — заборону політичної, расової чи релігійної пропаганди.

На пресконференції 10 лютого Гераскевич заявляв, що кататиметься в цьому шоломі й надалі — і на тренуваннях, і на змаганнях. МОК запропонував йому носити замість шолома чорну повʼязку на голові, але спортсмен відмовився. Пізніше стало відомо, що його дискваліфікували.

Окрім Гераскевича, МОК заборонив ще двом українським атлетам виступати у власному шоломі на цьогорічних Олімпійських іграх. Фристайлістка Катерина Коцар не змогла виступити в шоломі з написом Be brave like Ukrainian, а шорт-трекіст Олег Гандей — у шоломі з цитатою української письменниці Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки».