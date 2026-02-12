Справа про закупівлю неякісних бронежилетів: директор АОЗ Жумаділов впевнений, що у НАБУ не може бути питань до нього чи його людей

Новини

Діма Вага / «Бабель»

Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов заявив, що впевнений: у НАБУ немає і не може бути проти нього справи щодо закупівлі бронежилетів неналежної якості.

Про це він розповів в інтервʼю головній редакторці «Бабеля» Катерині Коберник.

За словами Жумаділова, немає жодного виробника, який сказав б, що він чи його колеги чогось вимагали, щось отримували чи «комусь підігравали». Тому в антикорупційних органів не може бути реальних питань до нього чи людей, з якими він довго працює.

Справа про закупівлі бронежилетів

Справа зʼявилася після публікації НАБУ і САП «плівок Міндіча». Слідчі стверджують, що в липні 2025 року під час розмови Міндіча і тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова Міндіч намагався примусити посадовця натиснути на «військову прийомку», щоб та прийняла 10 тисяч бронежилетів без перевірки якості, а «Державний оператор тилу» розрахувався за контрактом. Ідеться про контракт між Державним оператором тилу і ТОВ «Мілікон ЮА» на 217 520 000 гривень, який критикувала Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони. Бронежилети двічі не пройшли прийомку.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони опублікувала заяву, що схеми при закупівлі бронежилетів потрібно розслідувати, а винні мають понести відповідальність, і направила заяву в НАБУ. ДОТ випустив свою заяву з поясненням, що ДОТ законтрактував ТОВ «Мілікон ЮА» за результатами публічного тендера за критерієм найнижчої ціни та за наявності усіх необхідних документів. Під час здачі партії бронежилетів виробником виявилось, що вони неналежної якості, контракт розірвали, а не гроші не перерахували.