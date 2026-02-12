Скелетоніста Гераскевича через «шолом памʼяті» дискваліфікували з першого заїзду на Олімпіаді

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича жюрі дискваліфікувало з першого заїзду зі скелетону на Олімпійських іграх 2026 року.

Про це спортсмен повідомив «Суспільне спорт».

Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду в «шоломі памʼяті» із зображенням українських спортсменів, які загинули через російську агресію. Жюрі вирішило, що це порушує правило 50 статуту МОК — заборону політичної, расової чи релігійної пропаганди.

Getty Images / «Бабель»

На пресконференції 10 лютого Гераскевич заявляв, що кататиметься в цьому шоломі й надалі — і на тренуваннях, і на змаганнях.

Перед заїздом спортсмен опублікував у соцмережах відео з пропозицією до Міжнародного олімпійського комітету «завершити скандал». Спортсмен назвав інтерпретацію правил МОКом дискримінаційною і попросив:

зняти заборону надівати «шолом памʼяті»;

вибачитися за тиск на нього;

на знак солідарності з українським спортом передати генератори для українських спортивних обʼєктів.

Напередодні ввечері Гераскевич вказав на ще один приклад подвійних стандартів МОК. На відкритті Ігор ізраїльський скелетоніст Джаред Файрстон надів кіпу з іменами 11 ізраїльських спортсменів і тренерів, які загинули під час теракту на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року.