Українські військові вдарили по низці важливих об’єктів російських військ — під ударом були НПЗ, склади та ППО
- Анастасія Зайкова
Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
Українські військові в ніч на 11 лютого завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ. Під атакою опинилися нафтопереробний завод, склади пального і техніки та зенітні комплекси.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зокрема, під удар потрапив Волгоградський нафтопереробний завод у Росії — на підприємстві спалахнула пожежа, масштаби пошкоджень уточнюють.
Крім того, у Донецькій області біля Третяків уразили зенітний ракетний комплекс «Оса», а на Херсонщині поблизу Воскресенського — зенітний комплекс «Тор».
У тимчасово окупованому Криму біля Лобанового вразили склад пального. Також у Запорізькій області українські військові атакували склад техніки та спорядження росіян у районі Балочок, військову техніку біля Любимівки та позиції російських військових центру «Рубікон» у районі Гуляйполя.
- Сили оборони України 5 лютого повідомили, що протягом січня 2026 року завдали серії точних ударів по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ, звідки запускають балістичні ракети «Орєшнік».