Рада підтримала відстрочку для військових, які відслужили за контрактом «18—24»

Новини

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт № 13574 про відстрочку для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Ради.

За законопроєкт проголосували 243 народні депутати, утримались — 13, проти не голосував ніхто.

Документ стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на рік і вже звільнені зі служби. Вони можуть самостійно піти на службу лише за власною згодою.

Це вже друга версія цього проєкту, попередній провалили на голосуванні 15 січня. Тоді проблеми виникли через правку про позбавлення відстрочки тих, хто проходить навчання з 25 років у технікумах, коледжах та ВНЗ. Частина депутатів скаржились, що ці норми не мають безпосереднього стосунку до заявленої теми.

Після цього Міністерство оборони доопрацювало законопроєкт і 10 лютого повторно подало його на голосування.

Що відомо про «Контракт 18—24»

У лютому 2025 року Міністерство оборони України повідомило про запуск контракту на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації.

За контракт можна отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби.

Добровольцям гарантують щомісячну виплату до 120 тисяч гривень, також є доплати за бойові завдання. У Міноборони зазначили, що загалом за рік можна буде заробити до 2 мільйонів гривень.

Частину, спеціальність і місце проходження ВЛК можна обирати самостійно. А після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців і зможе виїжджати за кордон.

У жовтні 2025 року цей контракт розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони.