Новини

Орбан заявив, що Брюссель і Київ «оголосили війну» Угорщині. Справа у проєкті часткового членства в ЄС для України

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав в X, що Брюссель і Київ «відкрито оголосили війну» Угорщині. Допис зʼявився у відповідь на матеріал Politico, що вийшов напередодні.

Politico з посиланням на десять джерел пише, що Європейський Союз розробляє план «зворотнього розширення» для України — тобто вона спочатку отримає місце за столом ЄС, а потім проведе реформи, які необхідні для повноцінного членства. Що більше необхідних реформ проводитиме Україна, то більше прав і обовʼязків члена ЄС відкриватимуть для неї.

Описаний план складається з пʼяти пунктів. Три з них стосуються того, як подолати вето Угорщини:

Орбан написав, що його партія «Фідес» — єдине, що стоїть на захисті суверенітету Угорщини між державою і правлінням Брюсселю. Тим часом його головний опонент та лідер партії «Тиса» Петер Мадяр написав в X, що команда премʼєра може «злити» його інтимне відео. За словами Мадяра, сьогодні багато журналістів отримали посилання на відео з прихованої камери.