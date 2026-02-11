FT: Зеленський 24 лютого оголосить дату президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди

Новини

Україна почала планувати проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з Росією. Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягала на тому, щоб обидва голосування провели до 15 травня, інакше Україна ризикує втратити запропоновані гарантії США.

Про це пише Financial Times із посиланням на українських і європейських чиновників, які причетні до планування, та інших проінформованих джерел.

Це узгоджується з нещодавніми словами президента Володимира Зеленського, що США хочуть завершити війну до червня і хочуть мати чіткий графік. За словами Зеленського, потім США сфокусують увагу на виборах до Конгресу в листопаді.

За словами джерел, Зеленський має намір оголосити план президентських виборів і референдуму 24 лютого — у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії . Офіс президента України не відповів на запит FT про коментар, а посольсттво США в Україні відмовилось давати коментарі.

Українські та західні чиновники наголосили, що ані графік, ані ультиматум США навряд чи виконають, оскільки це залежить від кількох факторів, зокрема від можливості досягти прогресу в укладенні мирної угоди з РФ. Але цей план підкреслює бажання Зеленського максимізувати свої шанси переобратися, водночас запевняючи президента США Дональда Трампа, що Київ не зволікає з мирною угодою, якщо її вдасться досягти.

Чиновники застерігають, що адміністрація Трампа раніше встановлювала терміни, які вже минули, але Вашингтон залишає Україні дуже мало можливостей для маневру, оскільки наближаються проміжні вибори у США. Вони зазначили, що план також можуть відкласти через розбіжності між Україною і Росії щодо територій, включно з контролем над Донбасом і Запорізькою атомною електростанцією.

Вони також заявили, що часові рамки можуть порушити, якщо Росія посилить свої атаки на критичну інфраструктуру України та наступ на сході. За словами джерел, план виборів може залежати від того, чи зможе Зеленський забезпечити мирну угоду, яку він вважає справедливою та прийнятною для українців.

Згідно з робочим графіком, парламент України мав би витратити березень і квітень на опрацювання законодавчих змін, які необхідні, аби забезпечити голосування в умовах воєнного часу. Прискорені терміни означатимуть, що вибори будуть проведені, поки сотні тисяч військових перебувають на фронті, а мільйони українців є внутрішньо переміщеними особами, що створить ризики для легітимності голосування.

Вибори в Україні

Термін президента Володимира Зеленського мав завершитись у травні 2024 року, а Верховної Ради — у жовтні 2023-го, однак вибори не можуть провести через війну. У Конституції немає прямої заборони на вибори в умовах воєнного стану, така заборона є в законі «Про правовий режим воєнного стану».

Водночас Конституція містить низку вимог до виборів і референдумів, які за активних бойових дій виконати неможливо. Тому Україна наполягає, що вибори можливі лише за умови припинення вогню та наявності гарантій безпеки.

Однак Росія регулярно вимагає провести вибори, а чинну владу називає нелегітимною. До цих вимог долучились і США. Президент Дональд Трамп в інтервʼю 9 грудня заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні. Зеленський того ж дня відповів, що готовий провести вибори й «не тримається» за президентське крісло. Але залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавчої основи для легітимності виборів.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 22 грудня заявив, що нардепи у Верховній Раді формують робочу групу, яка має оперативно опрацювати питання можливого проведення виборів президента під час воєнного стану.

Пізніше її створення схвалив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він заявив, що закон про вибори під час війни застосують один раз.

У січні 2026 року голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко представив пропозиції ЦВК щодо проведення виборів. Комісія пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого періоду після зупинки воєнного стану та перед початком виборчого процесу. Водночас строки виборчого процесу лишаються незмінними — 90 днів для виборів президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України.