Навчальний центр дронів і склад пального. Українські війська вдарили по кількох обʼєктах РФ
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Українські військові атакували ремонтний підрозділ, навчальний центр БпЛА, пункти управління та місця зосередження армії Росії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На окупованій Донеччині біля Ялти пошкоджено ремонтний підрозділ, а поблизу Федорівки — склад пального.
На окупованій частині Запорізькій област у районі селища Комиш-Зоря знищено навчальний центр пілотів БпЛА та виробництво FPV-дронів. Біля Хліборобного українські війська влучили по скупченню військ росіян, а поблизу Високого — по пункту управління дронами центру «Рубікон».
У Курській області РФ біля Тьоткіного українські війська вдарили по пункту управління БпЛА.
- Днем раніше українські війська біля Суджі Курської області вдарили по пункту управління підрозділу російських десантників, а біля Новоолексіївки на окупованій Херсонщині атакували склад боєприпасів.