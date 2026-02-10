Bloomberg: Дві країни Євросоюзу блокують нові санкції проти Росії. І це навіть не Угорщина зі Словаччиною
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Греція і Мальта стали основною перешкодою для пропозиції Європейського Союзу замінити обмеження ціни на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Ці країни побоюються, що така зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь і ціни на енергоносії.
Обидві країни також попросили уточнень щодо пропозицій про санкції для іноземних портів, які обробляють російську нафту, і про посилений контроль за продавцями суден, щоб зменшити кількість суден, які опиняються у флоті Москви.
- Єврокомісія 6 лютого представила 20-й пакет санкцій проти Росії. Серед пропозицій: повна заборона морських послуг для експорту російської нафти. Bloomberg писав, що йдеться про страхування і транспортування, необхідні для перевезення російської нафти, незалежно від ціни на товар.
- Попередній, 19-й пакет санкцій ЄС затвердив у жовтні. Цей пакет увів нові обмеження для нафтогазового і фінансового секторів Росії та її тіньового флоту.