Bloomberg: Видобуток нафти в Росії скорочується другий місяць поспіль

У грудні та січні Росія скоротила видобуток нафти. Причиною називають посилення санкцій США і труднощі з продажем нафти.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

У середньому видобуток нафти РФ становив 9,28 млн барелів на добу — це менше, ніж у грудні, а також приблизно на 300 тисяч барелів на добу нижче рівня, дозволеного угодою ОПЕК+.

Водночас зростають запаси нафти, які зберігаються на танкерах у морі, — це означає, що частині партій довго не вдається знайти покупців. На початок лютого такі запаси досягли 143 млн барелів, майже вдвічі більше, ніж рік тому.

Одним із факторів стала ситуація з Індією. Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував додаткове 25% мито для цієї країни в обмін на припинення закупівель російської нафти. Частина танкерів після цього почала прямувати до Китаю, але незрозуміло, чи зможе китайський ринок прийняти такі обсяги.

Падіння видобутку створює ризики для бюджету Росії, адже торік нафтогазова галузь дала близько 23% доходів держави. У січні надходження від нафти вже впали до мінімуму за п’ять років через нижчі ціни, більші знижки для покупців і зміцнення рубля.

Якщо скорочення видобутку триватиме, Росія може втратити частину ринку на користь інших країн об’єднання ОПЕК+, яке узгоджує рівень видобутку нафти. У межах цієї домовленості країни вирішили тримати видобуток стабільним у І кварталі 2026 року.