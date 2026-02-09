Землю під дачею Віктора Медведчука під Києвом повернули державі
- Ольга Березюк
Наприкінці січня 24 га землі під дачею співзасновника партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука в Київській області офіційно перейшли в державну власніть.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
У 2004 році, коли Медведчук був головою Адміністрації президента, лісову ділянку незаконно передали йому в приватну власність. Це зробили з порушенням земельного та лісового законодавства — за рішеннями Київської обласної та Обухівської районної адміністрацій, які перевищили свої повноваження і діяли всупереч закону. Лісові землі вивели з державної власності та змінили їхнє призначення без обов’язкового рішення Кабміну.
Київська прокуратура пішла до суду та у 2024 році домоглася, щоб діляку повернули у власність держави. А 26 січня 2026 року право власності зареєстрували за державою.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум Путіна. Медведчука Україна підозрює в державній зраді. Україна 22 вересня 2022 року віддала його Росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».