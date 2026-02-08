АРМА скасувало продаж 460 га землі оточенню ексрегіонала Сергія Льовочкіна

Новини

Космач Олександр / УНІАН

Агентство з розшуку та менеджменту активів скасувало торги про продаж 460 га землі на половині Боржава у Закарпатській області оточенню колишнього голови адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна.

Про це повідомили в АРМА.

Раніше земля належала політику від забороненої «Опозиційної платформи — За життя» і бізнес-партнеру Льовочкіна Владиславу Каськіву. Там планували побудувати гірськолижний комплекс, а після арешту землі, у 2021 році журналісти «Схем» писали, що тодішній голова Офісу президента Андрій Єрмак залучає пов’язаних з ексрегіоналами інвесторів, аби там побудували олімпійські обʼєкти.

8 липня 2024 року земля перейшла під контроль держави в рамках угоди Каськіва зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою у справі про розкрадання 260 млн грн з Держінвестпроєкту.

8 січня 2026 року АРМА продало ці землі на трьох аукціонах. Ділянки 26,74 га і 199,15 га за 44,5 млн грн придбав Андрій Вінграновський. Він — чоловік молодшої сестри Сергія Льовочкіна, екснардепки від Партії регіонів і ОПзЖ Юлії Льовочкіної. Ще 234,77 га за 45 млн грн придбав Ігор Власюк — засновник «Боржава Есет», кінцевим бенефіціаром якого є Вінграновський.

8 лютого в АРМА заявили, що ретельно перевірили переможців аукціону і дійшли висновку — його результати загрожують поверненням землі у руки колишнього власника. Тому продаж скасували, а агентство направило запит в НАБУ і САП, щоб правоохоронці дали оцінку встановленого звʼязку.